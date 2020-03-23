بعيدا عن كورونا.. كارثة في إيران تسفر عن قتلى وجرحى

بعيدا عن كورونا، اجتاحت سيول جارفة عدة مدن إيرانية، الاثنين، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين.
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي، أن السيول وقعت إثر هطول أمطار غزيرة في سبع محافظات إيرانية: وهي هرمزجان وبوشهر وفارس و"سيستان وبلوشستان" وقم وجيلان وكرمان.
وأوضح أن أربعة من المصابين إصاباتهم طفيفة، وأن هناك شخصين أخرين مفقودين من جراء السيول.
ويأتي ذلك بالترامن مع تفشي فيروس كورونا في ايران حيث أسفر عن إصابة 21638 شخصًا ووفاة 1685 أخرين، منذ ظهوره في البلاد.