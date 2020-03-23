  • الإثنين 23 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:54 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الشيخ خالد الجندي

الجندي للرئيس: طمأنتنا بهذا الدعاء

بدر خلف

فيديو لإماراتي شهير يثير ضجة برقصه الأنثوي

صورة من الفيديو

أول جهاز تعقيم ذاتي من الكورونا في أسوان

الطقس في مصر

"لا تنخدعوا".. الأرصاد تحذر من جديد

الإعلامي عمرو أديب

اللي مش هيقعد في بيته بمزاجه هيقعد غصب عنه

حظر إعلامي على جهاز المنتخب

الموت يفجع مدرب منتخب مصر السابق

سيول الأردن

بعيدا عن كورونا.. كارثة في إيران تسفر عن قتلى وجرحى

كورونا

أمريكا تعلن 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات حاسمة على الزمالك

الزمالك يطالب اتحاد الكرة بتحمل خسائر الأندية

مساعدات روسية لإيطاليا

روسيا تنقذ إيطاليا بإرسال 9 طائرات عسكرية وكوادر طبية للمساعدة

الموت يفجع مدرب منتخب مصر السابق

الرياضة

حظر إعلامي على جهاز المنتخب
حظر إعلامي على جهاز المنتخب
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

إصابة مدرب الأهلي الأسبق بـفايروس كورونا

#

الموت يفجع " طارق السعيد"

#

مدرب المنتخب: هاني أبو ريدة خدعنا ووضعنا في وجه المدفع

#

رد ناري من أحمد حسن على حديث ساويرس عن الحجاب

انتقلت إلى رحمة الله والدة مدرب منتخب مصر السابق محمود فايز، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وكتب محمود فايز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏لا إله إلا الله ولاحول ولا قوة الا بالله توفيت فجر اليوم أمي الغالية بعد رحله مع المرض".


وأضاف فايز: "البسمة الجميلة الدعوة الطيبة القلب الكبير للأسف أنا بره مصر ومش عارف ارجع ربنا يصبرنا ويربط على قلبي ويغفر لها ويرحمها ويرزقها الجنة فوالله اديتنا الجنة في حياتها" .


ويجدر الإشارة إلى أن محمود فايز كان ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأسبق بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر.
Advertisements



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "ورق الكرنب".. أوراق سحرية لعلاج هذه الآلام
» "هنموت".. رانيا يوسف تدعم وقف تصوير المسلسلات
» بيان عاجل لتوفير أدوات التعقيم للقرى والأسر غير القادرة مجانا
» في السجن.. إصابة متحرش هوليود بفيروس كورونا
» الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» حسين الشحات يكشف عن اللاعب الوحيد الذين يتمنى انضمامه إلى الأهلي
» الكابتن التاريخي للأهلي يهاجم الإدارة بسبب ما فعلته مع حسام عاشور
» إصابة منتج شهير بفيروس كورونا بعد اغتصابه لعدد من الفنانات
» بعد تداول خبر وفاة محمود ياسين .. أشرف زكي يرد
» فنان شهير: ندمان إني مكنتش بصلي في المسجد .. يارب نرجع نعمر بيوتك
» فجر السعيد: أقسم بالله رأيت كارثة كورونا في منامي .. وهذا موعد نهايتها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    04:36

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة