أول جهاز تعقيم ذاتي من الكورونا في أسوان

23 مارس 2020 - 10:48 ص





تفاصيل جهازه، قائلا: إنه يعمل في قطاع الأجهزة الطبية، وفكر في تنفيذ الجهاز حتى يكون هناك آلية للتعقيم بصورة سريعة".



وأضاف"تقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "تن"، بأن هذا الجهاز يشبه أحواض التعقيم في المستشفيات، معقبا: "بنعقم إيدينا ونغسلها من غير ما نلمس أي حاجة"، لافتا إلى أن مكونات الجهاز بسيطة جدا، وهي حوض؟، وخزان للصرف، ومكان للمطهرات.



وتابع :"بأنهم التقوا بمحافظ أسوان، وأعجب به، ووجه بتوزيع 4 أجهزة منه في أماكن التجمعات مثل البنوك بالمحافظة، لافتا إلى أن سعر الجهاز 1200 جنيه، ويكفي لتعقيم 120 إلى 170 شخص يوميا".

