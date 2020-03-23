فيديو لإماراتي شهير يثير ضجة برقصه الأنثوي

23 مارس 2020 - 10:50 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمدون الإماراتي ونجم السوشيال ميديا الشهير بدر خلف وهو يقوم بأداء حركات راقصة بطريقة أنثوية مما أثار غضب وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر مقطع الفيديو "بدر" وهو يرقص وينصح كل من يشعر بالملل من الحجر المنزلي بالرقص مؤكدا أن ذلك سيفيد وسيجعلهم يفقدون الكثير من الدهون.

ولاقي مقطع الفيديو سخرية من الرواد واستياء مشبهينه بالسيدات، كغالبية مقاطع الفيديو التي يشارك بها متابعيه.