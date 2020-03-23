» بيان عاجل لتوفير أدوات التعقيم للقرى والأسر غير القادرة مجانا

23 مارس 2020 - 10:54 ص

تقدم النائب محمد عبدالغني، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19، وارتباطاً بخطة الدولة والحكومة في زيادة التوعية وتوفير أدوات النظافة لجميع المواطنين ومراقبة الأسواق.

وأوضح عبد الغني، خلال طلب الإحاطة، أن هناك قرى ومناطق نائية وأسر غير قادرة تحتاج إلى مزيد من الالتفات إليها والعمل على توفير تلك المطهرات والمنظفات والصابون وأدوات التعقيم من كحول وكلور وكمامات وجوانتيات وغيرها من الأشياء المتطلبة في تلك الفترة بصورة مجانية؛ والتي مهما بلغت تكلفتها المالية والاقتصادية إلا أنه ستكون أقل مقارنة بانتشار الفيروس وتوفير مستشفيات خاصة لاستقبال حالات الإصابة بذلك الفيروس.

وأضاف عبدالغني، أن هناك العديد من الأسر والمناطق في أنحاء الجمهورية قد تضررت مؤخراً من إجراءات الإصلاح الاقتصادي وهو ما يستحق الدعم في تلك الظروف الحرجة وتقديم تلك المواد مجاناً حفاظاً على حياتهم والحد من انتشار الفيروس، بجانب أنه لابد من رفع نسب الوعي في تلك المناطق التي تزداد بها التجمعات وذلك بوسائل تتناسب وطبيعة تلك المناطق للتوعية بخطورة هذا الفيروس وانتشاره السريع، وهو أمر يحتاج إلى مزيد من تضافر الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19 .

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة العمل على حصر الأسر غير القادرة في جميع المحافظات والقرى والمناطق النائية، وتوفير الدعم اللازم والتوعية بما يتناسب مع تلك القرى والمناطق بما يحد من انتشار الفيروس في تلك المناطق.

كما طالب الحكومة أيضا بتوفير المطهرات والمنظفات والصابون وأدوات التعقيم اللازمة في تلك المناطق النائية والقرى وللأسر غير القادرة مجاناً.