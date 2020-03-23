ممرضة دمياط المصابة بكورونا: معنديش نفسية أتكلم

23 مارس 2020 - 12:39 م

عرضت الإعلامية لميس الحديدي، مقطع فيديو للممرضة آية زغلول من محافظة دمياط، مصابة بفيروس كورونا.



وقالت آية، خلال مقطع الفيديو، خلال برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "الحدث"، إنها تعمل في مستشفى دمياط العام، ومتواجدة حاليا في مستشفى العزل بالإسكندرية.



وطالبت الممرضة آية زغلول، ألا يتحدث أحد عنها بشكل غير صحيح، قائلة:"محدش يتكلم بلساني، معنديش نفسية اطلع اتكلم وأشرح، كل واحد خليه في حياته، يارب أرجع لولادي يارب، ويزيح عننا الغمة دي".



ووجهت نصيحة إلى المصريين: "خلوا بالكم من نفسكم، وخدوا الموضوع بجدية، واتبعوا التعليمات، وخليكم في بيوتكم لحد ما ربنا يزيح عننا الغمة"، مطالبة الجميع أن يدعو لها بالشفاء، حتى تعود لأسرتها .

