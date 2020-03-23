  • الإثنين 23 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:52 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بالفيديو.. خالد أبو بكر يبرئ الإخوان من مذبحة سيناء

إعلامي: "لو مات 50 مليون هنحفظ الباقين ينتقموا منكم"

أحمد شوبير

قريبا.. قرار بإلغاء الدوري المصري بكل درجاته

جروس

"جروس" يشكو الزمالك في المحكمة الرياضية

إخلاء سبيل ممرضة انتحلت صفة طبيبة بضمانة مالية

ممرضة دمياط المصابة بكورونا: معنديش نفسية أتكلم

الشاطر

"الشاطر": هذه حقيقة انتقال نجم الأهلي للزمالك

الشيخ خالد الجندي

الجندي للرئيس: طمأنتنا بهذا الدعاء

بدر خلف

فيديو لإماراتي شهير يثير ضجة برقصه الأنثوي

صورة من الفيديو

أول جهاز تعقيم ذاتي من الكورونا في أسوان

الطقس في مصر

"لا تنخدعوا".. الأرصاد تحذر من جديد

الإعلامي عمرو أديب

اللي مش هيقعد في بيته بمزاجه هيقعد غصب عنه

ممرضة دمياط المصابة بكورونا: معنديش نفسية أتكلم

آخر الأخبار

إخلاء سبيل ممرضة انتحلت صفة طبيبة بضمانة مالية
إخلاء سبيل ممرضة انتحلت صفة طبيبة بضمانة مالية
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

موسى عن إخفاء الحالات المصابة بكورونا: دي أرواح ناس

#

شاهد..ممرضة ترقص لتسعد طفلة مريضة بالسرطان

#

القصة الكاملة.. ثلاثة جنيهات تفتح النار على مطعم فول بدمياط

لميس الحديدي

دمياط

ممرضة

كورونا

عرضت الإعلامية لميس الحديدي، مقطع فيديو للممرضة آية زغلول من محافظة دمياط، مصابة بفيروس كورونا.

 وقالت آية، خلال مقطع الفيديو، خلال برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "الحدث"، إنها تعمل في مستشفى دمياط العام، ومتواجدة حاليا في مستشفى العزل بالإسكندرية.

وطالبت الممرضة آية زغلول، ألا يتحدث أحد عنها بشكل غير صحيح، قائلة:"محدش يتكلم بلساني، معنديش نفسية اطلع اتكلم وأشرح، كل واحد خليه في حياته، يارب أرجع لولادي يارب، ويزيح عننا الغمة دي".

ووجهت نصيحة إلى المصريين: "خلوا بالكم من نفسكم، وخدوا الموضوع بجدية، واتبعوا التعليمات، وخليكم في بيوتكم لحد ما ربنا يزيح عننا الغمة"، مطالبة الجميع أن يدعو لها بالشفاء، حتى تعود لأسرتها .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» التضامن تتلقى الشكاوى إلكترونيا على هذا الرابط
» مطالبات بغلق صالونات تصفيف الشعر لمواجهة كورونا
» هيفاء وهبي تتبرع بـ 40 مليونا لمواجهة كورونا
» العتيبي تشارك متابعيها بفيديو ساخن من غرفة النوم مع زوجها
» اليابان توافق علي تأجيل الأولمبياد
» أسعار الذهب تنخفض.. تعرف عليها
» بكفر الشيخ.. أم تلقي رضيعتها وتنتحر من الطابق الرابع
» الصورة الأولي من خطوبة شاعرة الأسكندرية
» "ورق الكرنب".. أوراق سحرية لعلاج هذه الآلام
» "هنموت".. رانيا يوسف تدعم وقف تصوير المسلسلات
» بيان عاجل لتوفير أدوات التعقيم للقرى والأسر غير القادرة مجانا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:36

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة