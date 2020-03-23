» العتيبي تشارك متابعيها بفيديو ساخن من غرفة النوم مع زوجها

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فوز العتيبي
فوز العتيبي
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متابعات- أمينة عبد العال

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تويتر

مواقع التواصل

فوز العتيبي

شاركت السعودية فوز العتيبي من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي متابعبها علي مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو ساخن يجمعها بزوجها مما أثار ردود فعل غاضبة من متابعيها.

ويظهر مقطع الفيديو العتيبي في حالة حميمية مع زوجها علي السرير ويبدو أنه قد تم تصوير المقطع داخل شاحنة للرحلات وعلقت علي المقطع قائلة:" هذي الرحلة يا ما تخيلنا تفاصيلها وواسينا أنفسنا فيها أيام كانت قضيتنا بالمحكمة شكرا للقدر اللي سمح لنا أن نحققها".

وأثار مقطع الفيديو جدل واسع علي تويتر ، ولم تكن هذه المرة الأولي التي تثير فيها فوز الجدل، حيث إنها قد تحدثت سابقا بشأن زوج القاصرات بقولها أنها مع أي فتاة تري نفسها مهيأة للزواج وتريد إقامة علاقة حتى لو كانت تحت السن القانوني.

واشتهرت فوز العتيبي علي منصات مواقع التواصل بعدما فرضت شروط صعبة بشأن زواجها وكان من بينها منزل مسجل باسمها ومقدم صداق يصل إلي 100 ألف ريال سعودي وعدم الزواج عليها بجانب توفير خادمة ومؤخر قيمته 50 ألف ريال سعودي .


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