» هيفاء وهبي تتبرع بـ 40 مليونا لمواجهة كورونا

دعت الفنانة هيفاء وهبي لتوسيع حملة التبرعات، ووجهت الدعوة لعدد من الفنانين للانضمام لها.

وتبرعت هيفاء وهبي بمبلغ 20 مليون ليرة لبناني أي ما يوازي 209 آلاف جنيه مصري، لمستشفى رفيق الحريري، وكذلك الصليب الأحمر اللبناني.

كما تبرعت بنفس المبلغ؛ لشراء معونات معيشية للأسر اللبنانية المحتاجة، علما أن التبرع يبدأ من 80 ألف ليرة للفرد الواحد.

يذكر أن هيفاء وهبي تقوم حاليا ببطولة مسلسل ”أسود فاتح” الذي توقف تصويره مؤقتا، بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ويشارك في بطولة "أسود فاتح" أحمد فهمي، وشريف سلامة، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وروجينا، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.



