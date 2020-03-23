قريبا.. قرار بإلغاء الدوري المصري بكل درجاته

23 مارس 2020 - 01:32 م

كشف الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الإثنين، عن صدور قرارات قريبة للغاية بشأن إلغاء الدوري الممتاز .









وكتب شوبير عبر حسابه على “فيس بوك”: قريبًا تأجيل الأولمبياد رسميًا، تأجيل مباريات دورى الأبطال والكونفدرالية الأفريقية لأجل غير مسمى، قرار متوقع بإلغاء الدورى المصرى بكل درجاته”.









وكان اتحاد الكرة في وقت سابق قد قرر إيقاف النشاط الكروي في مصر لمدة 15 يومًا خوفًا من تفشي فيروس كورونا في البلاد.







