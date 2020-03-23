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حواس يكشف سر الظاهرة الفلكية لتمثال أبو الهول أمس

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ظاهرة فلكية لأبي الهول
ظاهرة فلكية لأبي الهول
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متابعات- أمينة عبد العال

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حواس

الهرم

ابو الهول

شهدت منطقة آثار الهرم أمس ظاهرة فلكية متميزة حيث غربت الشمس على الكتف الأيمن لتمثال أبو الهول.

وأوضح الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق أن هذه الظاهرة تحدث مرتين في العام علي مدار أربعة أيام حيث تغرب الشمس على الكتف الأيمن لتمثال أبو الهول، يومي 21 و 22 من شهر مارس ويومي 21 و 22 من شهر سبتمبر، أي في الربيع والخريف وهذا ما يطلق عليه اسم Equinox ، أي عندما يتساوى الليل مع النهار، لافتًا إلي أن الشمس بعد هبوطها في الغروب على كتف أبو الهول الأيمن تتجه إلي الجنوب، وخلال فصل الصيف نجدها تبدأ في التحرك إلى ناحية الشمال.

وأكد د. زاهي حواس أن هناك ظاهرة أخرى أقوى من الأولى ويمكن أن تجذب العالم كله مرة أخرى، وهذه الظاهرة يمكن أن نشاهدها يوم 21-22 يونيو حيث تغرب الشمس بين هرمي خوفو وخفرع مباشرة ويطلق على هذه الظاهرة اسم Solstice أى أن هذه الظاهرة تظهر لنا علامة الأفق- الشمس بين أفق خوفو وأفق خفرع.

وأكد الدكتور زاهي حواس أن هذه الظاهرة تثبت أن علماء الآثار قد أخطئوا عندما قالوا إن المصري القديم قد وجد صخرة قديمة بالمصادفة وحولها إلى تمثال لوجه إنسان وجسم غير آدمي، مشيرا إلي أن الظاهرة تثبت أن هناك سببا فلكيا ودينيا من نحت تمثال أبو الهول إله الشمس يشرق ويغرب بين أفقي خوفو وخفرع.

وتابع د.حواس أن هذه النظرية فريدة وتثبت التفوق العلمي الهائل للمصري القديم.


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