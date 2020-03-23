مصرع وإصابة 11 في انهيار مسجد بكفر الشيخ

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لقى3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرين، بينهم 3 إصابات خطيرة، فى انهيار مسجد تحت الإنشاء بإحدى مناطق مركز دسوق فى محافظة كفر الشيخ، وتم نقل الجثتين والمصابين عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى دسوق العام لتلقى العلاج اللازم .
وتلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية إخطار من مأمور مركز شرطة دسوق يفيد بانهيار سقالة بعمال أثناء صب مأذنة مسجد بقرية محى بك.

 على الفور انتقل الرائد أحمد أبو عريضة رئيس مباحث مركز شرطة دسوق وتبين أن المتوفين هم "رمضان سعد راشد، وحسن ميهوب راشد، وعوض ميهوب راشد" تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى دسوق العام.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه شكل لجنة من المنشآت الهندسية بالمحافظة لفحص المسجد، وأنه يتابع حالة المصابين بمستشفى دسوق العام.


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