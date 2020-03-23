الرئيس التونسي يأمر الجيش بالانتشار في الشوارع

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أفادت وسائل إعلام تونسية اليوم الاثنين، بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد، أعطى أوامره إلى الوحدات العسكرية بالتحرك لفرض تطبيق الحظر الصحي العام.

وأمر الرئيس بنشر القوات المسلحة في الشوارع لفرض احترام الحجر الصحي العام ومنع التجمعات لأكثر من 3 أشخاص واحترام أمر منع الجولان.

ويأتي القرار بعد تقارير السلطة العمومية وخاصة الصحية منها، والتي تفيد بعدم التزام المواطنين بالحجر الصحي العام في البلاد.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن يوم الجمعة 20 مارس حجرا صحيا كاملا في البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدر أمرا بمنع التنقل بين المدن إلا للضرورة القصوى، وطلب من أغلب المواطنين البقاء في بيوتهم.


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