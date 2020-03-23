الصحة العالمية: هذه الدولة أكثر عرضة لتفشي كورونا

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أكدت منظمة الصحة العالمية أن سوريا من الدول الأكثر عرضة لتفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، حسبما ذكرت "سي ان ان".

وفي وقت سابق قالت الصحة العالمية إن المجتمع الدولي بحاجة إلى 675 مليون دولار لمساعدة الدول التي لديها أنظمة صحية هشة للتعامل مع فيروس كورونا؛ حسبما أفادت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.
فيما أشارت "فرانس برس" الفرنسية، اليوم الاثنين، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا حول العالم تخطى حاجز الـ15 ألف شخص.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 335 ألف إصابة، فيما تخطى عدد المتعافين 97 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا بـ "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير. 
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