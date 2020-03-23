شاهد.. اشتعال النار في قس أثناء الصلاة «لايف»

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بعد قرار السلطات في كثير من دول العالم بمنع التجمعات  ومنها الصلاة في المساجد والكنائس، اضطر أحد القساوسة إلى إلقاء عظة دينية والصلاة لمتابعيه في بث مباشر "لايف" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن هذا البث كاد أن يكلف القس حياته، بسبب اشتعال النار في ملابسه من خلال الشموع التي بجواره، حيث أسرع متابعوه بتنبيهه إلى اشتعال النار فيه.

وتداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع الفيديو، مشيرين إلى أن القس تعرض لموقف محرج للغاية.

وظهر في الفيديو تعرض القس إلى حرق ملابسه بسبب إقترابه من الشموع الذي قام بإشعالها أمامه لتفعيل أجواء الكنيسة و كأن شئ لم يكن و تجري كل الطقوس و لكن من خلال شاشات الهاتف .

وقام القس على الفور بإطفاء النار التي اشتعلت في ملابسه و الاعتذار للمتابعين و أكمل عظته .


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