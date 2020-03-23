الدولار يواصل مفاجآته.. تعرف على سعر اليوم

الطيب حسين
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين، استقرارًا فى عدد من البنوك العاملة بمصر.
وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع.
وسجل السعر الدولار في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.
وفي البنك المركزي سجلت العملة الأجنبية 15.69 جنيه للشراء، 15.82 جنيه للبيع.
بينما سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء 15.78 جنيه للبيع.
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