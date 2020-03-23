تعليق «مرتضى منصور» على انضمام حسام عاشور للزمالك

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بعد الأنباء التي ترددت حول المفاوضات بين نادي الزمالك ولاعب الأهلي حسام عاشور، بعد قرار القلعة الحمراء بعدم التجديد له، كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حقيقة هذه الأنباء.

وقال "منصور"،إن التقارير الصحفية التي تتحدث عن دخول الزمالك فى مفاوضات مع حسام عاشور قائد الأهلى ورمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزي المعار للفريق الأحمر لا أساس لها من الصحة .

وشدد مرتضى منصور على أن ناديه لم يدخل فى أى مفاوضات من قريب أو بعيد مع رمضان وعاشور مشيرا إلى أن من يروج لهذه الشائعات لا يقف على أرض الواقع خاصة أن مصير النشاط الكروى لا يعلمه أحد عقب تداعيات أزمة فيروس كورونا .

وطالب منصور وسائل الإعلام التي تروج الأكاذيب ضد الزمالك ومسئوليه بالتوقف مشيرا إلى أن الظرف الوطنى الحالى يتوجب مساندة الجميع للدولة فى مواجهة فيروس كورونا .


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