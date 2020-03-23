الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون هناك استقرار في الأحوال الجوية على البلاد، غدا الثلاثاء، ويكون الطقس لطيف نهارا ويظل بارد ليلا، حيث من المتوقع أن يكون حالة الطقس على القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وعلى السواحل الشمالية الغربية، والشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء، يكون الطقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وتكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.



أما شمال الصعيد، يكون الطقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء،



القاهرة الكبرى العظمى هى 26 درجة والصغرى 15.



والوجه البحرى العظمى 26 والصغرى 15.



السواحل الشمالية الغربية العظمى 20 والصغرى 14.



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 23 والصغرى 15.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 27 والصغرى 18.



شمال الصعيد العظمى 30، والصغرى 16، جنوب الصعيد العظمى 33، والصغرى 21.