"الإفتاء" توضح حكم "شراب الشعر للشفاء من كورونا"

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علقت دار الإفتاء المصرية، اليوم الاثنين، على قضية أثارت جدلًا بشكل كبير مؤخرًا.

وردت الإفتاء عبر "فيس بوك" على مزاعم انتشرت مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي، تدعي بأن" من يضع شعره في المصحف في سورة البقرة يضعها في الماء ويشربها فهي شفاء من فيروس كورونا".

وقالت الدار إن هذا الأمر من الخرافات وعلى كل مواطن أن يتبع التعليمات الصحية الموضحة من وزارة الصحة وألا يلتفت إلى مثل هذه الخرافات.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا في كل المساجد لمدة أسبوعين، كما أعلنت الكنيسة القبطية في مصر، مجموعة من التدابير الاحترازية من تفشي فيروس كورونا.


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