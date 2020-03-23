وزير الإعلام يحسم الجدل حول قرار حظر التجوال

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المصريون ـ متابعات

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أكد وزير الدولة لشئون الإعلامي، أسامة هيكل، أن فيروس كورونا كارثة إنسانية تصيب العالم كله، وأن مصر تواجه أزمة كورونا في المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن خطة الدولة الحالية تعمل على هذه المرحلة، حيث أن كل مرحلة لها خطتها.
وأوضح "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها «القاهرة الآن» ، المذاع على قناة «الحدث»، أن بعض الدول كانت بعيدة عن الأنظار ولم يكن أحد يتخيل وصول الفيروس إليها وتفاقمت الأمور لديها، وأصبحت الوفيات بها معدلاتها كبيرة وأعداد تتراوح مابين 700 حالة يومياً ويتم حرقها، مشيراً إلى أن الدولة تحارب شيء غير معروف، كاشفاً أن بقاء المصريين والتزامهم لمدة أسبوعين يقلل فرص العدوى نافياً وجود مصل أو لقاح حتى الآن على مستوى العالم.
 وتابع: "بعض الدول ومسئوليها طلعوا تصريحات حول علاج محتمل قريب زى الملاريا وغيرها وللأسف هذه التصريحات أدت إلى انتكاسة في هذه الدول بسبب استهانة الجماهير مع نشر أخبار عن وجود لقاح فنزلت للشارع وتفاقمت أوضاعها، مشيراً إلى أن أى دواء لابد أن يخضع لبحث دقيق وينشر فى دوريات علمية حتى يكون قابلاً للتطبيق وسوف يستغرق وقت طويل.

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