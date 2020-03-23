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كورونا.. السودان يفرض حظر تجوال ليلي

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المصريون ووكالات

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قررت السلطات السودانية، الإثنين، فرض حظر تجوال ليلي في جميع مدن البلاد، بدءا من الثلاثاء.
وأوضحت اللجنة العليا للطوارىء الصحية، في بيان، أنه "تقرر حظر التجوال في جميع مدن البلاد من الساعة 8 مساءً وحتى 6 صباحاً (بالتوقيت المحلي) اعتباراً من الثلاثاء"، دون تحديد موعد انتهاء الحظر.
وفي سياق متصل، قررت السلطات السودانية، الإفراج عن 4217 نزيلا من سجن الهدي غربي العاصمة، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة وباء كورونا، حسب بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة الانتقالي.
وحثت عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى السعيد، المفرج عنهم بـ"الالتزام بالإجراءات القانونية والصحية والتعهدات المصاحبة لقرار إطلاق سراحهم"، دون تفاصيل أكثر.
وفي كلمة ووجها للشعب السوداني، مساء الإثنين، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، إنشاء صندوق قومي لدعم مجابهة مخاطر أزمة الفيروس.
ودعا البرهان إلى الالتزام الصارم بكافة الإرشادات الصحية والوقاية التي تحد من انتشار العدوى.
والأحد، قال وزير الصحة السوداني، أكرم علي التوم، في تصريحات صحفية، إن وزارته حددت مبلغ 76 مليون دولار، لمواجهة الفيروس، في بلاده الذي تشهد أزمة اقتصادية صعبة.
وسجل السودان، الجمعة، ثاني إصابة بكورونا، بعد أسبوع من إعلانه اكتشاف أول حالة بالبلاد ووفاة صاحبها.
وأصاب الفيروس، حتى مساء الإثنين، أكثر من 372 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 16 ألفًا، أغلبهم في إيطاليا، الصين، إسبانيا، إيران، فرنسا، الولايات المتحدة، بينما تعافى أكثر من 101 ألف. -

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