كورونا.. الوفيات والإصابات ترتفع في كولومبيا والإكوادور

23 مارس 2020 - 10:50 م

ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في كولومبيا إلى 3 وفي الإكوادور إلى 18 حالة.



وذكرت وزارة الصحة الكولومبية، في بيان الإثنين، أن مصابا بكورونا (88 عاما) فقد حياته في مدينة سانتا مارتا الساحلية (شمال)، وبذلك ارتفع عدد الوفيات إلى 3.

وأوضحت أن الشخص الذي توفي كان مخالطا لسياح أوروبيين بأحد مقاهي المدينة بشكل كثيف، خلال الفترة الماضية.

وأشارت الوزارة أن الإصابات بالفيروس بلغت 235، حتى مساء الإثنين.

من جهة أخرى، أعلنت الصحة الإكوادورية، في تغريدة، أن وفيات كورونا في البلاد، بلغت 18.

وأضافت الوزارة أن الإصابات ارتفعت إلى 981 حالة، خلال الساعات الأخيرة.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الإثنين، أكثر من 372 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 16 ألفًا، أغلبهم في إيطاليا، الصين، إسبانيا، إيران، فرنسا، الولايات المتحدة، بينما تعافى أكثر من 101 ألف.