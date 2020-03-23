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بريطانيا تتراجع عن حرق "جثامين كورونا"

عرب وعالم

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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المصريون ووكالات

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تراجعت الحكومة البريطانية، الإثنين، عن خطة لحرق جثامين الأشخاص الذين ماتوا بسبب بفيروس كورونا.
جاء ذلك عقب اعتراض المسلمين واليهود في البلاد على مادة بمسودة قرار عرض على مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، تخول للحكومة حرق جثامين ضحايا كورونا.
مشروع القرار كان يمنح السلطات حق دفن الجثامين أو إحراقها، قبل تغيير الصيغة لتصبح بناء على طلب المتوفى قبل موته (الوصية) أو وفقا لمعتقده الديني.
وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في عموم بريطانيا إلى 335 حالة، بحلول مساء الإثنين.
وأصاب الفيروس، حتى مساء الإثنين، أكثر من 374 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 16 ألفًا، أغلبهم في إيطاليا، الصين، إسبانيا، إيران، فرنسا، الولايات المتحدة، بينما تعافى أكثر من 101 ألف. -

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