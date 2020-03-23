» بريطانيا تتراجع عن حرق "جثامين كورونا"

تراجعت الحكومة البريطانية، الإثنين، عن خطة لحرق جثامين الأشخاص الذين ماتوا بسبب بفيروس كورونا.



مشروع القرار كان يمنح السلطات حق دفن الجثامين أو إحراقها، قبل تغيير الصيغة لتصبح بناء على طلب المتوفى قبل موته (الوصية) أو وفقا لمعتقده الديني.

مشروع القرار كان يمنح السلطات حق دفن الجثامين أو إحراقها، قبل تغيير الصيغة لتصبح بناء على طلب المتوفى قبل موته (الوصية) أو وفقا لمعتقده الديني.