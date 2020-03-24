  • الثلاثاء 24 مارس 2020
  • بتوقيت مصر03:24 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

فيديو يهز القلوب لـ"تكبير وتوسل" المصريون من "الشرفات"

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يكشف مصير مد تأجيل الدراسة

هالة زايد وزيرة الصحة

أول تعليق من وزيرة الصحة على زيادة أعداد المصابين بـ"كورونا"

الصحفيين

نقيب الصحفيين يقرر إغلاق مقر النقابة لمدة 14 يوم

كورونا

متحدث الصحة يكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

أسامة هيكل

وزير الإعلام يحسم الجدل حول قرار حظر التجوال

وزيرة الصحة

الصحة: تسجيل 39 إصابة جديدة بـ"كوورنا".. ووفاة 5 حالات

ارشيفية

"الإفتاء" توضح حكم "شراب الشعر للشفاء من كورونا"

السعيد

وزيرة التخطيط تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

مرتضى منصور

تعليق «مرتضى منصور» على انضمام حسام عاشور للزمالك

كورونا.. إغلاق المنشآت التجارية في يريطانيا عدا الغذاء والدواء

عرب وعالم

فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من وزيرة الصحة على زيادة أعداد المصابين بـ"كورونا"

#

كورونا.. "أوقاف القدس" تغلق جميع مصليات المسجد الأقصى

#

كورونا.. بريطانيا تغلق المطاعم والحانات والمقاهي

#

إسرائيل تتجسس على مواطنيها لاكتشاف المصابين بكورونا

أعلنت بريطانيا، في إطار مواجهتها وباء فيروس كورونا، تقييد الخروج من المنازل وإغلاق جميع المنشآت التجارية عدا الصيدليات ومحلات الأغذية والمنظفات.
جاء ذلك في كلمة، توجه بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى شعبه، الإثنين.
وطلب جونسون من البريطانيين لزوم منازلهم، إلا إذا اقتضت الضرورة للخروج.
وفي هذا الإطار لن يُسمح للبريطانيين بمغادرة منازلهم إلا في حالات محدودة مثل التسوق للحاجات الضرورية أو الذهاب إلى العمل الذي لا يمكن القيام به من المنزل أو إلى الطبيب أو ممارسة الرياضة على انفراد.
وأوضح جونسون أن الذين سيخلون بالقانون سيعاقبون ماليا، وأن الشرطة ستحصل على صلاحيات بتفريق التجمعات.
وقال جونسون إنه تقرر إغلاق متاجر الألبسة والإلكترونيات والمكتبات والملاعب وصالات الرياضة في الهواء الطلق ودور العبادة وكذلك المنشآت التجارية التي تبيع المنتجات غير الأساسية.
وأكد على أن هذه الإجراءات ستستمر مدة 3 أسابيع، مضيفا أن العديد من الناس سيفقدون حياتهم في حال لم يتم الالتزام بالقوانين.
وبلغ عدد وفيات كورونا في المملكة المتحدة 335 بعد تسجيل 54 حالة جديدة.
وحتى مساء الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 378 ألف شخص بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 16 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 101 ألف.
وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قريبة خامنئي من ضحايا فيروس كورونا في إيران
» واشنطن تستعين بـ"صديق" لمواجهة كورونا
» بريطانيا تتراجع عن حرق "جثامين كورونا"
» مدريد.. جثامين كورونا في صالات التزلج
» هذا ما قاله متحدث مترو الأنفاق عن غلق المرفق بسبب كورونا
» وزيرة التخطيط: فخورة بما أنجزته الدولة في ملف العشوائيات
» تأجيل دوري أبطال أوروبا لأجل غير مسمى
» مضحك.. جماهير "مان يونايتد" تسخر من "صلاح" بفيديو مسرب
» أسعار الذهب اليوم الاثنين
» الداخلية تلقي القبض على مروج شائعة حظر التجوال
» وزير الدفاع الأمريكي يعترف بتأثير كورونا على قدرة الجيش

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:35 ص

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة