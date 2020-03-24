رسالة مؤلمة من مصري داخل العزل: شايفين ابني دا .. نقلت له الكورونا

24 مارس 2020 - 07:02 ص

وجه مواطن مصري مصاب بفايروس كورونا رسالة مهمة إلى الناس بعدم الاستهانة بفايروس كورونا ، مطالبا بالالتزام بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم الخروج من المنزل.



وبثت فضائية "إكسترا نيوز" المصرية مقطعا فيديو لمواطن من داخل الحجر الصحي ، قال فيها: اسمي محمد النشوئاتي .. بشتغل مرشد سياحي .. وكان معايا سائح ألماني مصاب بالمرض لكن مفيش عليه أي أعراض وفيما يبدو إنه نقلي المرض .



وأضاف: أصبت بدور برد عادي جدًا ولما استمر معايا رحت للدكتور وكتبلي علاج لكني متحسنتش .. رحت مستشفى الحميات وأخدوا مني ومن أسرتي عينة لفايروس كورونا .. واتضح إني مصاب ونقلت لابني المرض.



وتابع: رحت مستشفى العزل في الإسماعيلية و وجدت رعاية من الأطباء وطاقم التمريض .. واللي حابب أقوله للناس إن بلاش نستهين بالمرض .. ونقعد في بيوتنا .. القعدة في المستشفيات أصعب بكتير من القعدة في البيت.





