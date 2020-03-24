» إعلامية عربية شهيرة تعلن إصابتها بـ"كورونا": جاءني بهذه الطريقة

وقالت "مي" في بيانها: بعد عودتي من العاصمة الفرنسية ?باريس? في الأسبوع الماضي، ظهرت لدي بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بفيروس ?الكورونا? فعمدت فورًا الى الحجر المنزلي".