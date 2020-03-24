  • الثلاثاء 24 مارس 2020
  • بتوقيت مصر09:33 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عقوبة رسمية لمحرز.. ما علاقة مربية أطفاله

عقوبة رسمية لمحرز.. ما علاقة مربية أطفاله

علي خامنئي

"كورونا" تفجع خامنئي في أسرته

الدولار

الدولار ينخفض في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

مرتضى منصور

مرتضى منصور يستدعي كارتيرون ويبلغه بمفاجأة صادمة

صلاح

أسطورة ليفربول: إذا رحل صلاح عن الفريق سيكون أمرًا جيدًا

إسكندرية

صدمة بعد تصرف أهالي الإسكندرية الخاطيء لمواجهة كورونا

كورونا

رسالة مؤلمة من مصري داخل العزل: شايفين ابني دا .. نقلت له الكورونا

الدكتورة هالة زايد

وزيرة الصحة: في حاجة لو حصلت خلال الـ3 أيام الجايين الوضع هيبقى صعب

عدلي القيعي

القيعي يهاجم نجم الأهلي: متقعدش تستهلكنا .. يا قاعد يا ماشي

كورونا

فيديو يهز القلوب لـ"تكبير وتوسل" المصريون من "الشرفات"

إعلامية عربية شهيرة تعلن إصابتها بـ"كورونا": جاءني بهذه الطريقة

الصفحة الأخيرة

«كورونا» ينتقل من نجم شهير إلى زوجته
«كورونا» ينتقل من نجم شهير إلى زوجته
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

إيطاليا تعلن تسجيل 601 وفاة جديدة بـ«كورونا»

#

إصابة ابنة فنانة كويتية شهيرة بـ"كورونا"

#

دولة عربية تعلن وقف النقل العام بسبب كورونا

#

بعد إصابتها بـ كورونا..أحلام تدعم هند البحرينية

كورونا

مي شدياق

أصدرت الإعلامية اللبنانية مي شدياق بيانا أكدت فيه إصابتها بفايروس كورونا المستجد .

وقالت "مي" في بيانها: بعد عودتي من العاصمة الفرنسية ?باريس? في الأسبوع الماضي، ظهرت لدي بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بفيروس ?الكورونا? فعمدت فورًا الى الحجر المنزلي".

وأضافت: أجريت السبت الماضي فحوصات طبية في مستشفى Hotel Dieu للتأكد من سبب العوارض. ظهرت النتائج الاثنين وكانت ايجابية فتأكدت اصابتي بالكورونا. عندها توجهت فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج".

واستدركت : " حالتي ليست حرجة وسأنضم قريبًا انشالله إلى لائحة المتعافين من فيروس كورونا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شريف إكرامي يرد على أنباء انتقاله إلى الزمالك
» تركي آل الشيخ يقاضي نجم الزمالك السابق: يروج شائعات عني
» إعلامية عربية شهيرة تعلن إصابتها بـ"كورونا": جاءني بهذه الطريقة
» تعرف على العمر الحقيقي لـ"ميسرة" .. ولهذه الأسباب لم تتزوج
» قريبة خامنئي من ضحايا فيروس كورونا في إيران
» واشنطن تستعين بـ"صديق" لمواجهة كورونا
» بريطانيا تتراجع عن حرق "جثامين كورونا"
» مدريد.. جثامين كورونا في صالات التزلج
» هذا ما قاله متحدث مترو الأنفاق عن غلق المرفق بسبب كورونا
» وزيرة التخطيط: فخورة بما أنجزته الدولة في ملف العشوائيات
» تأجيل دوري أبطال أوروبا لأجل غير مسمى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة