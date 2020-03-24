» شريف إكرامي يرد على أنباء انتقاله إلى الزمالك

24 مارس 2020 - 08:39 ص

أكد شريف إكرامي - حارس الأهلي - أنه لن يفكر في الذهاب إلى نادي الزمالك حتى لو تلقى عرضا ماديا أكبر .



وقال "إكرامي" في تصريحات مع قناة "أون تايم سبورت" : أنا أهلاوي ولا يجوز أن تتأثر علاقتي بالإدارة والجماهير بسبب قرار مثل هذا .. الأمور محسومة بالنسبة لي.



وأضاف: سوف أذهب إلى النادي الذي يتم تقديري فيه وألعب فيه أساسيا باستمرار .. أجلس على دكة أكبر نادي في مصر .. فليس من المعقول أن أذهب لنادي أقل لأجلس على دكته.



