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ضاحي خلفان: عالم غشيم بجد
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عبد القادر وحيد

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الامارات

ضاحي خلفان

كورونا

عالم غشيم

وصف ضاحي خلفان النائب السابق لشرطة دبي العالم المتحضر، والذي استخفّ بفيروس كورنا بعالم وجتمع غشيم.

وأضاف خلفان على حسابه في تويتر : " مع الأسف الشديد إن معظم دول العالم المتقدم استهونت بفيروس كورونا - كوفيد 19  وقللت في البداية من خطورته واعتبرته كانه زكام عادي ..وأن كثيرا من الأمراض أكثر فتكا بالإنسان منه.. واليوم تضطر لمنع التجول.. إلى هذه الدرجة عالمنا المتقدم غشيم".

وأوضح أيضا أن إنسانية الإمارات تمثلت في تصرفات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إزاء الأزمات المختلفة التي تمر بالبشر.

وتابع: فزعة أبوخالد لإيران وغيرها تؤكد للجميع أن الإمارات تعين الصديق والعدو  حينما يتعلق الأمر بالجوانب الإنسانية، منوها " أخلاق حكامنا عظيمة فعلا".

يذكر أن الإمارات اتخذت حزمة من الإجراءات الداخلية والخارجية لمنع انتشار فيروس  كورونا المستجد، حيث أوقفت طباعة الصحف الورقية، بالإضافة إلى وقف حركة الطيران لجميع الدول ابتداءً من غد الأربعاء.


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