حسسوني بالعار.. قصة مؤثرة لممرضة متعافية من كورونا

24 مارس 2020 - 10:18 ص

روت ممرضة، شفيت من فيروس كورونا، مأساتها في المعيشة بعد خروجها من المستشفى، قائلة:" الناس حاسسيتنا إن الإصابة بالمرض وصمة عار".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يعرض عبر القناة الأولى، أنها تعمل في مستشفى حميات إمبابة، وكان يتردد على المستشفى حالات إيجابية كثيرة فتم نقل العدوي إليها عن طريق إحدى الحالات.

وأشارت إلى أنها لم يظهر عليها أي أعراض، متابعة: "إحنا كتمريض لا نقل عن الجندي الواقف على الحدود، نعمل 12 ساعة مع المريض عكس الطبيب، تعرضت أنا وأهلي لمضايقات كثيرة".