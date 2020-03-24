ليست كورونا.. صورة مزورة تشعل مواقع التواصل

24 مارس 2020 - 10:25 ص

انتشرت صورة مزورة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تظهر العديد من الناس ملقى على الأرض، حيث تم الترويج والتفاعل معها على أنها ضحايا لفيروس كورونا المستجد.

وقام عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتفاعل مع الصورة، وعمل شير على نطاق واسع لها على أنها لضحايا كورونا في إيطاليا.

أحد النشطاء كشف عن حقيقة الصورة قائلا : " الصورة اللي الناس عمالة تعملها شير علي انها ضحايا فيروس كورونا في ايطاليا، ومنتشرة في دول كتير وبتعليقات مختلفة منها أنها في الصين، ده صورة مضروبة، الصورة من فرانكفورت ألمانيا في 2014 كمشروع فني للتذكير بضحايا معسكرات الاعتقال النازية".

وعلى صعيد التصريحات الرسمية في إيطاليا باعتبارها أكبر بؤرة لفيرووس كورونا في أوربا فقد أعلن معهد الصحة الوطني تسجيل وفاة 17 طبيبا وإصابة ما مجموعه 3654 من الطواقم الطبية بالفيروس.

يذكر أن وكالة الحماية المدنية الإيطالية كانت قد أعلنت يوم الجمعة الماضية ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليصل إلى 47 ألف إصابة.







