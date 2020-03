بالفيديو.. شاب يلعق منتجات سوبر ماركت لنشر فيروس كورونا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب أمريكي وهو يلعق الزجاجات الموجودة في أحد رفوف سوبر ماركت في ولاية ميزوري، متحديًا بذلك قرارات الحجر الصحي المتخذ من قبل السلطات.

ويقول الشاب المجهول الهوية في الفيديو: "مَن الذي يخاف من فيروس كورونا؟"، ثم يخرج لسانه ويمرره على الزجاجات التي كان معظمها يتعلق بالمنظفات.

ويواجه بذلك مذكرة بالقبض عليه بعد تداول الفيديو بشكل كبير على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعرض مقدم البرنامج البريطاني، بيرس مورغان، الفيديو خلال برنامجه "صباح الخير بريطانيا" داعيا لضرورة القبض على الشاب وحرمانه من الرعاية الصحية إذا أصيب بفيروس كورونا، واصفا إياه بالمعتوه.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الـ 41 ألف حالة، حسب آخر البيانات الصادرة أمس الاثنين.

