"هذا الرجل مدسوس".. تامر أمين يتقدم ببلاغ لوزير الداخلية

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الداخلية

بلاغ

النهار

تامر أمين

كورونا

تقدم الإعلامي تامر أمين، ببلاغ رسمي لوزير الداخلية على الهواء بسبب مقطع صوتي منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "أنا بتقدم ببلاغ لوزير الداخلية ضد هذا الخائن".

أكد "أمين "، من خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن هذا المقطع يحتوي على رسائل تحريضية للمواطنين بأن يقوموا بتخزين المواد الغذائية بكميات كبيرة للغاية.

وعقب أمين علي الفيديو منفعلا: "هذا الرجل مدسوس ومأجور، هذه رسالة صوتية من حد بيدعي أنه وطني أوي، شوفتوا السم اللي بيندس في شرايين الناس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، الباطل اللي متغلف بالحق".

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