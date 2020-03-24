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نوال الزغبي تشعل مواقع التواصل بـ"البيجامة"

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المطربة اللبنانية، نوال الزغبي
المطربة اللبنانية، نوال الزغبي
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انستجرام

نوال الزغبى

بيجامة

نشرت الفنانة نوال الزغبى، صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى عبر "إنستجرام".

وظهر نوال الزغبى بالبيجامة من داخل منزلها وعلقت على الصورة قائلة "خليك بالبيت".

ومن ناحية أخرى حققت أغنية "القوية" للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، مليونا و909 آلاف مشاهدة، بعد طرحها الأربعاء 12 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، الحان: فضل سليمان، توزيع: جيمي حداد، ميکس وماسترينج: محمد المقهور.

كانت نوال الزغبي، روجت لأغنيتها الجديدة «القوية» قبل أيام، وشوقت جمهورها لموعد طرحها الذي أكدت على أنه بات قريبًا، ونشرت صورًا من بوسترات الأغنية، وتستعد لإحياء حفلين غنائيين، يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 من شهر مايو المقبل، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بهولندا.


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