» فنان شهير يرزق بمولودة جديدة وهذا اسمها

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أعلن الفنان محمد سلام عبر حسابه على "إنستجرام" عن قدوم مولودته "رقية"، ناشرًا صورة من الاحتفال بميلادها.

 وعلّق كاتبًا: "اللهم أنبتها نباتاً حسناً، واجعلها قرة عين لوالديها، واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى".

على صعيد آخر، شارك محمد سلام في مسلسل "اللعبة" الذي عرض مؤخرا، من بطولة هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وعارفه عبد الرسول، ‏وهو ‏من ‏تأليف إبراهيم صابر، وأحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، ومن إخراج معتز التوني ‎.‎


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