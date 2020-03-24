السيسي يُعلن اتخاذ حزمة إجراءات إضافية لمواجهة كورونا

24 مارس 2020 - 11:01 ص

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة، بإتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وكتب السيسي منشورًا على صفحته بـ"فيس بوك"، قال فيه: "علي ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.. فقد كلفت الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلي معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة علي تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر علي متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري".

وتابع: “أؤكد على ثقتي البالغة في تجاوب الشعب المصري العظيم مع هذه الإجراءات وبما يحفظ أمان وسلامة وطننا الغالي مصر. حفظ الله مصر و المصريين”.