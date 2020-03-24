» "شوبير" يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع أحمد فتحي

24 مارس 2020 - 11:39 ص

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس مفاوضات الأهلي مع أحمد فتحي، لاعب الفريق، لتجديد التعاقد معه في الفترة المقبلة.

وقال شوبير في نصريحات خلال برنامجه الإذاعي على راديو "أون سبورت إف إم"، إن أولوية أحمد فتحي الاستمرار مع النادي الأهلي رغم امتلاكه العديد من العروض المحلية.

وأشار، إلى أنه فتحي يدرس الأمور بعناية في ظل قضاء إجازته في العين السخنة، موضحًا أن اللاعب يريد تقديره من الناحية المالية، خاصة أن هذا التجديد هو الأخير له في الملاعب قبل الاعتزال.

وأوضح أن الأهلي لديه رغبة في التجديد لأحمد فتحي مثلما فعل مع وليد سليمان، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بيراميدز النادي الوحيد الذي يستطيع دفع الأموال التي ينوي نادر شوقي، وكيل اللاعب، عرضه على مسئولي القلعة الحمراء.