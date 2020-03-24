» صادم.. وفاة أول المشاهير بفيروس كورونا

تداولت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية وفاة عازف الساكسفون الكاميروني مانو ديبانجو بعد مرور أيام على إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتوفى مانو ديبانجو في المستشفى عن عمر يناهز 86 عامًا، رغم تصريحات المقربين منه أنه كان يتعافي من فيروس كورونا في هدوء تام.

مانو ديبانجو مغنٍ وعازف جاز كاميروني يعتبر من رواد الجاز على المستوى العالمي.

بدأت شهرة مانو ديبانجو العالمية سنة 1972 بعد إطلاقه أغنية "سول ماكوسا" التي حققت نجاحًا كبيرًا وتم أخد مقاطع منها من طرب مغنين عالميين مثل مايكل جاكسون وريهانا.