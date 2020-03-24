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برلمانية تقدم طلب إحاطة لوزارة الإعلام بسبب القناة الأولى

الحياة السياسية

النائبة مي البطران
النائبة مي البطران
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متابعات- أمينة عبد العال

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البرلمان

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

القناة الأولي

مي البطران

تقدمت الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بشأن استغلال الطفرة والتطوير الذي حدث في القناة الأولى التابعة للتلفزيون الرسمي والمساهمة في تحقيق الترفيه للمواطنين من خلال التعاقد علي عرض أحدث الأفلام المصرية والعالمية، خاصة في ظل قرار رئيس الوزراء رقم 724 لسنة 2020 بتعليق العروض التي تٌقام في دور السينما والمسارح، أياً كانت تبعيتها، كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

واضافت "البطران" في بيانها، علي وزارة الإعلام التعاقد مع شركات الإنتاج المصرية والعالمية لعرض أحدث الأفلام العربية والعالمية علي شاشتي القناة الأولى والثانية خلال مدة اسبوعين أو تبرع أصحاب هذه الشركات بعرض أحدث الأفلام لمدة اسبوعين كمحتوي يقدم للمواطنين المصريين وخاصة بعد تطويرها، و بعد سلسلة الإجراءات التي اتخدتها الحكومة المصرية للحد من تداعيات فيروس كورونا (COVID19 ) وتعليق النشاط الرياضي بكافة صوره ومنها كره القدم باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى في مصر.

وأكدت أن هذه الإجراءات ستجمع للم شمل الأسرة المصرية كما حدث في عرض فيلم الممر، وتماشيا مع المرحلة الفارقة في تاريخ الوطن وإمكانية استخدام المشاهدة الكبيرة الجديدة علي القناة الأولي كقناة بث الاخبار الرئيسية للدولة ومكافحة الشائعات.


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