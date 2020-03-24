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فنان شهير يثير الجدل: كورونا صناعة أمريكية

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غسان مسعود

صناعة أمريكية

أثار الفنان السوري غسان مسعود، جدلاً واسعًا، بعد تصريحاته بأن فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا ما هو إلا صناعة أمريكية.

وخلال لقاء تليفزيوني له، قال غسان مسعود إنه يشك بنسبة 50% في هذا الأمر نظرًا لأن أمريكا لن تتردد في فعل أي شيء لتظل القوى العظمى ورقم واحد على العالم.

وأضاف الممثل السوري أن الولايات المتحدة نجحت في إثارة الفزع والهلع من الوباء حول العالم، وجعله الأكثر فتكا بالبشرية في حين أن عدد ضحايا كورونا لا يساوي نصف عدد ضحايا حوادث الطرق.


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