» أعراض جديدة تكشفها فتاة مصابة بـ"كورونا"

هناك بعض الأعراض التي تعرف عن الإصابة بفيروس كورونا وكل يوم يتم الكشف عن أعرض جديدة له.

وكانت من أهم الأعراض السعال الجاف وارتفاع درجة الحرارة و البعض أكد أن المصاب يفقد حاسة الشم والتذوق، إلا أن جوليا بوسكاليا الفتاة الأمريكية التي تبلغ من العمر 20 عام كشفت عن أعراض جديدة تعرضت لها وهي فقدانها لحاسة السمع و السعال الرطب.

وتقول الفتاة :إنها في 29 فبراير وكانت في إيطاليا، استيقظت وهي تشعر كأن أحد يدق علي رأسها وأذنيها تخفقان وكان حلقها مشتعل مع الشعور بآلام في جسدها وقشعريرة ودرجة حرارتها أعلي من 38 وتناولت الأدوية المضادة للالتهاب وعند ذهابها للطبيب أكد لها أنها نزلة برد عادية وسرعان مافقدت السمع بأنها الشمال ثم أذنها اليمين ولم تكن تعاني من السعال الجاف بل كان رطبا، حسبما نشرت"سبوتنيك".

وبعد عودتها إلي أمريكا في 5 مارس بقيت بمنزلها أسبوه وعندما أجرت التحاليل أثبتت أنها مصابة بـ"كوفيد 19"، ولكنها مع العلاج الآن أصبحت تتحسن لكنها ما زالت في الحجر الصحي.

I am a 20-year old who has tested positive for COVID-19.



I was not going to share my story, but now that I see others are reporting very different symptoms than mine I feel it’s important to tell everyone my experience.