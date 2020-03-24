عاجل.. الحكومة تعلن حظر التجول لمواجهة كورونا

24 مارس 2020 - 01:37 م

أعلن الدكتور مصطفى مدولي، رئيس مجلس الوزراء، حظر حركة المواطنين على الطرق العامة كافة اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي.



وأكدا "مدبولي"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحظر يشمل وقف كل وسائل النقل الجماعي والخاص، ويسري على كل وسائل النقل.



وتابع :"أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بإصدار قرارات صارمة لمواجهة فيروس كورونا.



وأشار إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات ستطبق ابتداءً من غدٍ الأربعاء وستستمر لمدة أسبوعين.

