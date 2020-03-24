  • الثلاثاء 24 مارس 2020
  • بتوقيت مصر03:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
علاء مبارك

بهذا الدعاء.. علاء مبارك يعلق على وباء كورونا

مجلس الوزراء

عقوبات مخالفي حظر التجول.. تعرف عليها

الدكتور مدبولي

رئيس الوزراء: انتظروا قرارات أكثر شدة

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: إيطاليا تعطي بارقة أمل.. وأمريكا للأسوأ

انهيار مفاجيء.. نقل فنان شهير إلى المستشفى

انهيار مفاجئ.. نقل فنان شهير إلى المستشفى

مدبولي:منذ بداية الأزمة والرئيس يطالبنا بهذا الشيء

مدبولي: منذ بداية الأزمة والرئيس يطالبنا بهذا الشيء

مدبولي

عاجل.. الحكومة تعلن حظر التجول لمواجهة كورونا

كورونا

كورونا يصل لـ " جائزة نوبل"

جريمة مروعة تصل لفيلا نجلاء فتحي

جريمة مروعة تصل لفيلا نجلاء فتحي

ميناء يخوت باخرة

" طائرات خاصة ويخوت فاخرة".. هكذا يهرب أثرياء العالم من كورونا

عاجل.. الحكومة تعلن حظر التجول لمواجهة كورونا

الحياة السياسية

مدبولي
مدبولي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"قدمهم رجل أعمال"..قرار عاجل لـ"وزير النقل" لمواجهة كورونا

#

قرار عاجل من الكنيسة لمواجهة "كورونا"

#

قرار عاجل من "الداخلية" لمواجهة فيروس "كورونا"

#

قرار عاجل من ترامب لمواجهة "كورونا"

الوزراء

حظر التجوال

مؤتمر صحفي

إكسترا نيوز

كورونا

أعلن الدكتور مصطفى مدولي، رئيس مجلس الوزراء، حظر حركة المواطنين على الطرق العامة كافة اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي.

 وأكدا "مدبولي"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحظر يشمل وقف كل وسائل النقل الجماعي والخاص، ويسري على كل وسائل النقل.

وتابع :"أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بإصدار قرارات صارمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات ستطبق ابتداءً من غدٍ الأربعاء وستستمر لمدة أسبوعين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» دراسة تحذر .. "كورونا" يصيب مرضي السمنة
» بعد حظر التجول.. قرار عاجل لمدبولي يخص 4 جهات حكومية
» الوزراء يعلن قرارات عاجلة بشأن فيروس كورونا
» أعراض جديدة تكشفها فتاة مصابة بـ"كورونا"
» محمد إمام يسخر من مظاهرات الإسكندرية: "هنلاعب إيطاليا في النهائي"
» فنان شهير يثير الجدل: كورونا صناعة أمريكية
» حقيقة إصابة مهاجم الأهلي بفيروس كورونا
» أول تعليق لـ صابرين عن أزمة كورونا: "تفاءلوا بالخير"
» برلمانية تقدم طلب إحاطة لوزارة الإعلام بسبب القناة الأولى
» صادم.. وفاة أول المشاهير بفيروس كورونا
» "شوبير" يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع أحمد فتحي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة