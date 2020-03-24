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بدء تطهير وتعقيم فنادق شرم الشيخ والجونة

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متابعات- أمينة عبد العال

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بدأت غرفة المنشآت الفندقية حملة التطهير والتعقيم للفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية بكل أنواعها في شرم الشيخ بجنوب سيناء والجونة بالبحر الأحمر، وذلك استمرارًا لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان.

وأوضح أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن أعمال التعقيم والتطهير شملت جميع الأسطح الملامسة للإنسان بالفنادق والمداخل والمخارج والممرات وسكن العاملين والنوادي الصحية والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها والمغاسل وغيرها، بالإضافة إلى الأتوبيسات الخاصة بنقل الزائرين والعربيات الكهربائية والحدائق والمتنزهات وأكشاك الأمن بالفنادق.

وأشار ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية إلى أن أعمال التطهير والتعقيم في الغردقة وخليج مكادي وسهل حشيش مستمرة دون توقف، كما تم البدء في عقد دورات تدريبية للعاملين بالتعاون مع مديريات الصحة الموجودة بكل محافظة لإرشاد العاملين بالفنادق عن طرق مكافحة الفيروس والوقاية والسلامة.

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