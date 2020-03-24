مدبولي: منذ بداية الأزمة والرئيس يطالبنا بهذا الشيء

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة حريصة منذ ظهور فيروس كورونا على اتخاذ كل الإجراءات الاستباقية لمواجهته، قائلاً: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يطالبنا بالحفاظ على أرواح المواطنين قبل أي اعتبارات من بداية الأزمة".

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي لبحث مستجدات فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، أنه بعد وصول الحالات إلى ما دون 400 حالة، كان لابد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة، مطالبًا المواطنين بأن يساعدوا الدولة في تنفيذ الإجراءات المعلن عنها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

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