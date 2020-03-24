الصحة العالمية: إيطاليا تعطي بارقة أمل.. وأمريكا للأسوأ

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستصبح مركزا جديدا للمرض، قالت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم المنظمة للصحفيين: ”نرى الآن تسارعا كبيرا جدا في حالات الإصابة بالولايات المتحدة، لذا فإن ذلك الاحتمال قائم“.



وأكدت أن 85% من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المبلغ عنها في الـ24 ساعة الأخيرة سجلت في أوروبا والولايات المتحدة.



وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، إنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة وفيات كورونا البالغة 14510 "كثيرا" في ظل إبلاغ المنظمة عن حالات جديدة.



وأضافت أن هناك "تسارعا كبيرا للغاية" في عدد حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة، ما قد يحولها إلى مركز للتفشي.



في المقابل، أوضحت هاريس أن المنظمة ترى "بارقة أمل" في إيطاليا بعد تسجيل عدد أقل من الإصابات والوفيات.

