» بعد حظر التجول.. قرار عاجل لمدبولي يخص 4 جهات حكومية

24 مارس 2020 - 02:27 م

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه تقرر تعليق جميع الخدمات التي تقدمها المحافظات والوزارات للموطنين، مثل خدمات الشهر العقاري، وتصاريح المرور، والجوازات، ورخص البناء، أي كل الخدمات التي ينشأ عنها توجه المواطن لمنشأة حكومية للحصول عليها.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي لبحث مستجدات فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لمد مدة سريان البطاقات الشخصية ورخص القيادة التي تنتهي خلال فترة الحظر، معقبًا: "اللي بطاقته هتخلص ستعتبر سارية حتى تنتهي مدة الحظر".

وتابع: "الإجراءات التي تم اتخذها لمكافحة فيروس كورونا ستطبق اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، ولمدة أسبوعين".

وقرر "مدبولي"، حظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة من السابعة مساءً حتى السادسة صباحا، مع تطبيق نفس الأمر على المواصلات العامة والخاصة، مضيفا أنه ستغلق كل المراكز التجارية والمولات من الخامسة مساءً إلى 6 صباحا مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.