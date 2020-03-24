بهذا الدعاء.. علاء مبارك يعلق على وباء كورونا

نشر علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك مقطع فيديو للتعليق على أزمة تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

وعلق علاء علي الفيديو على حسابه في تويتربقوله: "ربنا يسترها علينا جميعًا إن شاء الله تمر هذه الأزمة على خير يارب".

ويحتوي الفيديو علي قصيدة تقول: يا صاحب الهم إن الهم منفرج.. ابشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه... لا تيأسن فإن الكافي الله الله يحدث بعد العسر ميسرة...لا تجزعن فإن الصانع الله فإذا بليت فثق بالله وارض به .. إن الذي يكشف البلوي هو الله والله مالك غير الله من أحد.. فحسبك الله في كلٍ لك الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج... أبشر بخير فإن الفارج الله".