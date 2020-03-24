أمير الكويت يصف وزير الصحة بالـ"فحل".. لماذا؟

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فحل

أشاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، بالجهود التي بذلها وزير الصحة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال أمير الكويت موجهًا حديثه لوزير الصحة :" «اخوانك كلهم وياك، معك رئيس الوزراء كان لك لأن هو والحمد لله فحل، وقال احط واحد فحل ثاني، وامشوا في طريقكم اللي تشوفونه في نفس الوقت»، حسب صحيفة الراى.

وتوقع وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح أن تزيد أزمة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الشهرين المقبلين، مبدياً أمله في تثبيت عدد الإصابات بعد الشهرين، ثم انخفاض العدد، مع ترقب ظهور أي أمصال جديدة لاقتنائها بهدف حماية المواطنين.

 وقال وزير الصحة في كلمته «اليوم سجلنا من بداية الازمة 189 حالة مؤكدة للاصابة اخرها اليوم حالة واحدة فقط، وايضاً هناك طال عمرك 30 حالة شفاء تم خروجهم ونتوقع في الايام القليلة المقبلة خروج ما يزيد على 10».

ورد سمو أمير الكويت على كلمة الوزير بالقول: «أشكر معالي الوزير وهذه طريقة نفتخر في وزارة الصحة، وفريقها الطبي والفريق الطبي سواء كانوا اطباء او ممرضين او مساعدين او ممرضات او اي عامل في وزارة الصحة فعلاً قاموا بعمل جيد وانت على رأسهم ونحن شاكرين لك في هذا الموضوع، واستمر ولا تتعب يعني اخوانك كلهم وياك معك رئيس الوزراء كان لك لان هو والحمد لله فحل وقال احط واحد فحل ثاني، وامشوا في طريقكم اللي تشوفونه في نفس الوقت، نسيت حالة واحدة لم أقولها وهي الشكر والتقدير لكل من قدم خدمة إلى بلده وقدرته على مساعدة بلده من دفع المال ومن دفع شركاته ومن دفع اوتيلاته ومن دفع كثيراً من أشيائه وضحى فيها لبلده ولا اعتقد انه في بلد ثانٍ حصل ما حصل في الكويت فشكرا لكم جميعاً، وشكرا لكل الجمعيات الخيرية التي هي قامت بمقام طيب وحسب وقامت باعطاء المحتاجين خارج الكويت والذين يدعون لكم بالصحة ويدعون لكم بإزالة ان شاء الله وزوال هذا المرض الخبيث واتمنى انهم يستمرون بعملهم الخيري ولا انسى اخواناً، نسيت اخواناً سواء الدفاع ومساعدتهم والحرس الأميري والجيش والداخلية كثر الله خيرها وعلى كل حال يعني سمعنا الآن إلى كلمة الاخ وزير الصحة لكن الان نفكر ما هو المستقبل».


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