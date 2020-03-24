» الدولار يستقر أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

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ننشر أسعار الدولار والذهب اليوم الثلاثاء

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، استقرار ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء في عدد من البنوك.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع،

وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي المصري فسجل 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.71 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.


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