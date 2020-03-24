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بالصور.. تسريب فيديو فاضح لنجم شهير مع صديقته

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قال "جمال موراي"، نجم الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة، إنه تم تسريب مقطع جنسي يجمعه بصديقته "هاربر هيمبل" عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام".

ونشر المقطع عبر خاصية "ستوري" على حساب لاعب "دنفر ناجتس"، الذي يحظى بمتابعة 480 ألف متابع. كما نشرت أربع صور عبر حسابه قبل حذفها.

واعتذر اللاعب الكندي البالغ من العمر 23 عامًا إلى متابعيه عبر حسابه على موقع "تويتر"، بينما ناشدت صديقته، كل من لديهم الفيديو إلى حذفه.

وكتب "موراي": "أولاً وقبل كل شيء، أود أن أعتذر لمعجبيّ. لقد تم اختراق حسابي، وأعمل حاليًا على حل المشكلة. شكرًا".

بينما  حذفت صديقته حسابها الذي يتابعه أكثر من 13 ألف متابع، وكتبت: "إذا كان لديك مقطع فيديو ، فيرجى حذفه".

وأثار تسريب المقطع ردود فعل واسعة بين متابعي النجم الشاب على "تويتر"، إذ سارع الكثير إلى إظهار دعمه له بعد انتهاك خصوصيته.

وقال أحدهم: "لا بأس، لم ترتكب أي خطأ. ابق قويًا"، وأضاف آخر: "تذكر دائمًا أنك لم تفعل أي شيء خطأ. ابق قويًا!".

ويعد "موراي" واحد من أبرز النجوم في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، بعد أن وقع لـ "دنفر ناجتس" لمدة خمس سنوات مقابل 147 مليون جنيه إسترليني في نوفمبر.

و"موراي" مواليد 23 فبراير 1997 بدأ مسيرته الاحترافية في عام 2016. قبل أن ينضم إلى صفوف "دنفر ناجتس". الذي يلعب معه كمهاجم خلفي.. يبلغ طوله 6 قدم و4 بوصة. حقق المركز الثاني في دورة الألعاب الأمريكية 2015.



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