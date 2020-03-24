بلد عربي يتوصل لعقار يعالج "كورونا"

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الطيب حسين

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عقار كورونا

كورونا عقار

كشفت مملكة البحرين، عن فاعلية عقار في علاج فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليًا.

وأعلنت عن استخدامها دواء الـ“هيدروكسي كلوركين”؛ من أجل علاج فيروس كورونا (COVID-19 )، لتكون بذلك من أوائل الدول التي لجأت إلى هذا المستحضر.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في البحرين: إن العلاج أثبت فاعليته في تعافي عددٍ من الحالات القائمة للفيروس في البلاد.

وأوضح أن هذا الدواء حقق نجاحاً كبيراً بعدما تمت تجربته، واستطاع تقليل نسبة الفيروس، وساهم في انحسار أعراضه والحد من مضاعفاته.

وأضاف أنه تقرر استخدام الدواء على الحالات القائمة استنادًا إلى تجارب الدول التي حققت نجاحًا ملحوظًا بعد استخدامه علاجًا للفيروس وتعافيهم، مثل الصين وكوريا، حيث ارتفعت مؤشرات شفاء الحالات القائمة المسجلة لديهم بعد علاجهم.

ويعد العقار من أقدم وأشهر الأدوية المضادة للملاريا، وأظهرت دراسات فاعليته في علاج كورونا المستجد.

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