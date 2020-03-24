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نجم "جوارديولا" يتغزل فى ليفربول

الرياضة

جوارديولا
جوارديولا
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الطيب حسين

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تغزل رحيم سيترلينج نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يدربه الإسباني بيب جوارديولا، بفريقه السابق ?ليفربول? على الرغم من مغادرته قبل خمسة أعوام.

وخلال حوار أجراه ستيرلينج مع متابعيه عبر "إنستجرام"، تلقى نجم السيتي سؤالا من أحد الجماهير نصه: "هل تفكر في العودة إلى ليفربول".

ورد ستيرلينج: "كي أكون صادقا معك.. أحب ليفربول. هذا النادي دائما في قلبي وقدم لي الكثير حتى كبرت".

وتوقعت العديد من التقارير أن يفتح جواب ستيرلينغ الباب أمام عودته إلى "الريدز".

يذكر أن ستيرلينغ لعب في صفوف ليفربول خلال الفترة من 2012 وحتى 2015، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 50 مليون إسترليني.


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